La canzone italiana all'Arena di Montemerlo

L’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa Croce, torna a fare da cornice ad un grande evento musicale sabato 9 giugno (ore 21). La canzone italiana è il nome scelto per questo evento speciale, perché organizzato per raccogliere fondi a Favore della Fondazione Salus Pueri, in particolare per il reparto dei bambini nati prematuri della Pediatria di Padova.

La musica italiana, le sue canzoni più celebri quelle che una volta tutti hanno intonato nella propria vita, intrepretate dalla Casanova Venice Ensemble con il maestro Tino Carollo, il Coro CVE e poi le voci di Vittorio Zambon, Mattia Gandolfo, Giuliano Pietro Pastore, Aline Carraro. Ospite speciale del concerto Chiara Luppi.

La serata, presentata da Francesca Vitaliani, sarà allietata anche dalle esibizioni di danza aerea di Chiara Baltieri.

In caso di maltempo la serata, patrocinata dal Comune di Cervarese Santa Croce, sarà posticipata al 10 giugno 2018.

Biglietto 12 euro, 10 ridotto (soci proloco e under 14).

Info 3401944473/340 5381060

Sito web http://www.comune.cervarese.pd.it/po/mostra_news.php?id=77&area=H

www.montemerlo.it - proloco@montemerlo.it

