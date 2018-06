“Da Caporetto al Piave” le canzoni della Prima Guerra Mondiale al Castello Carrarese

Spettacolo in cartellone della Stagione 2018 di Castello Estate e nell’ambito delle iniziative dedicate al Centenario della Grande Guerra.

Nel corso del 2018, il Veneto e la Città di Padova si troveranno ad essere l’epicentro di una serie di manifestazioni che celebreranno la fine della Grande Guerra. Le istituzioni venete propongono un programma per ricordare e commemorare gli eventi storici.

Maggiori informazioni e programma completo in: www.centenariograndeguerra.com

Da Caporetto al Piave

un grande concerto sulle canzoni della Prima Guerra Mondiale

con

Massimo Bubola - voce

Enrico Mantovani - chitarra acustica e mandolino

Alessandro Formenti - basso e contrabbasso

Lucia Miller - voce

Nel suo lavoro di ricostruzione storico-realistica delle canzoni della prima guerra mondiale, Massimo Bubola riprende e riarrangia - col suo inconfondibile stile di scrittura, di canto e di produzione - grandi canzoni tradizionali come Era una notte che pioveva, Monte Canino, Ta pum, Il Testamento del Capitano, Bombardano Cortina e propone anche suoi nuovi brani, che riprendono le tematiche della Grande Guerra come Da Caporetto al Piave, Neve su Neve, Andremo via.

Nello spettacolo ci sarà spazio anche per i suoi grandi classici legati alle tematiche della Guerra come Fiume Sand Creek, Andrea, Rosso su verde.

Informazioni

Ingresso libero

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Manifestazioni e Spettacolo

Tel. 049 8205611-5623

manifestazioni@comune.padova.it

Cell. 342 1486878

info@padovainestate.it

www.centenariograndeguerra.com

Info web https://www.centenariograndeguerra.com/eventi/da-caporetto-al-piave-un-grande-concerto-sulle-canzoni-della-prima-guerra-mondiale/

