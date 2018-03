Caparezza a Sherwood Festival

Venerdì 29 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Caparezza con il suo “Prisoner 709 Tour”.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Caparezza

Da novembre a febbraio ha registrato venti sold out nei palazzetti, ha percorso più di novemila chilometri sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125mila biglietti ed è indubbiamente uno degli artisti dell’anno. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle hot airplay radio italiane.

É pronto a tornare a saltare sui palchi in una tranche estiva di oltre venti date in tutto il Paese, dove incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare.

Biglietti

Prevendite disponibili su Ticketone a partire dalle ore 10 di martedì 13 marzo

Biglietti interi (dai 12 anni)

alla porta: 28 euro

in prevendita: 25 euro + d.d.p.

Biglietti ridotti (dai 6 anni al compimento dei 12 anni)

alla porta: 23 euro

in prevendita: 20 euro + d.d.p.

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

