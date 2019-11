Capitano Merletti live per Invisible Sound al Parco È Fantasia

Venerdì 8 novembre 2019 la rassegna musicale Invisible Sound ospita Capitano Merletti presso la Sala Alma, al Parco È Fantasia / Mappaluna.

La serata inizia già dalle ore 20 con la selezione musicale di Dj TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il live è alle ore 22.

Capitano Merletti è polistrumentista, compositore e produttore musicale indipendente, già protagonista in alcune band di spicco nel panorama musicale indipendente come Chinasky e Maya Galattici, ha collaborato come musicista e produttore di artisti quali Cosmic Bloom, Charles Wallace, Homesick Suni, Caravanserai, DonnaKatya, Lina Sari. Ha diviso il palco con Fatboy Slim, Maximo Park, Yuppie Flu, Marta sui Tubi, Marlene Kuntz, Brunori Sas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Levante e molti altri.

La musica di Capitano Merletti è un trip interstellare tra l'elettronica dal gusto vintage e il folk psichedelico; una voce morbida fluttua sopra ballate pop senza gravità, i bassi groovy e le tessiture di synth creano questo strano incontro tra i brani meno concreti dei Beatles e il pop dei Kings of Convenience, immersi in un'atmosfera da calda nostalgia di certe colonne sonore d'epoca.

“Watch Out for Satellites and Asteroids” (Garage Records) è il suo primo album solista del 2016. “Shortwaves from the U.F.O. Channel” (Pipapop Records, 2018) è il suo secondo disco: una raccolta di outtakes, inediti e brani in versione alternativa.





Informazioni e contatti

Parco È Fantasia in via Ticino,11

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Web: https://www.facebook.com/events/1180305895492128/​

