Inaugurazione del capitello restaurato a Villa Breda

Per due anni fa il gruppo la Vecchia Padova e altri privati o associazioni, hanno organizzato eventi per raccogliere fondi destinati al restauro del capitello, dedicato alla Madonna antistante Villa Breda a Ponte di Brenta, essendo il restauro completato, siete tutti invitati alla cerimonia di inaugurazione che si terrà domenica 6 maggio alle ore 16.30 a cui parteciperanno autorità civili e religiose a cui non dovrete mancare essendo tutti voi gli artefici di questo traguardo raggiunto.

In quella giornata potrete anche visitare il parco che nello splendore della primavera è ancora più interessante e i documenti storici custoditi nella villa.

Partecipazione gratuita.

Fraglia La Vecchia Padova

