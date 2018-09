Manifestazione “Capo volti. Riconoscersi popolo migrante” a Padova

Venerdì 28 settembre Spettacolo teatrale Il Riscatto di e con Mohamed Ba c/o Centro Antonianum Prato della Valle, 56 - Padova

Sabato 29 settembre

Convegno Nazionale

CAPO-VOLTI

Riconoscersi popolo migrante

c/o Centro Antonianum

Prato della Valle, 56 - Padova

Introducono

Don Nandino Capovilla - Pax Christi

Don Luca Facco - Diocesi di Padova

Marta Nalin - Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Padova

Nicoletta Dentico - Banca Popolare Etica

Programma

h 9 - Francesco Malavolta: I sommersi e i salvati di oggi

h 10.45 - P.Camillo Ripamonti: Memoria e futuro per le vittime di un

sistema disumano

h 12 - Pranzo alle Cucine Economiche Popolari

h 14.15 - Stefano Allievi: Cambiare tutto per non dover commemorare più

h 15.15 - Tavola rotonda e dibattito con i relatori

h 15.45 - Coro Rinascita: concerto partecipato

h 17 - Chiusura dei lavori