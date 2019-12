Capodanno 2020 a Cittadella

Il Capodanno a Cittadella è in formato 800 anni.

Il Comune di Cittadella, in collaborazione con Pro Cittadella, Vivi Cittadella, Iat, Camera di Commercio, Ascom e Confesercenti, vi dà appuntamento alla notte del 31 Dicembre per dare così inizio ai festeggiamenti per gli 8 secoli della città.

Dalle 21 nel parcheggio di Villa Rina: area street food & beverage sotto la regia di Hollywood Service;

Live band e dj set accompagneranno la notte più speciale dell'anno. Radio ufficiali dell'evento: Peterpan e Vibra Fm con Lady Helen, Andrea De Luca, Max Reba e DJ Smoka. Special Guest: “Ellys Leon” from Cuba.

Dalle 23: un susseguirsi di animazione, musica e intrattenimento che culminerà in un videomapping narrativo sulle mura. Il pubblico verrà coinvolto in uno scenario emozionale grazie a suggestive proiezioni sulla cinta muraria in un viaggio lungo 8 secoli che ripercorrerà la storia della nostra città.

Allo scoccare della mezzanotte, straordinario spettacolo pirotecnico quando suoni, luci e fuoco daranno spettacolo.

Accogliamo assieme il nuovo anno! Brindiamo assieme ai nostri 800 anni!

Info web

https://www.facebook.com/events/1442707489249615/

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/capodanno-2020-cittadella-brindiamo-assieme-ai-nostri-800-anni

https://www.facebook.com/events/505899400018357/