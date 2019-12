Evento da facebook https://www.facebook.com/events/689911034871255/

Capodanno al Monkey Business

Carichi come le molle di un Klippan IKEA siamo pronti a festeggiare un anno che se ne va 🤯

Per non passare un altro anno come Il Dawson piangente abbiamo deciso di fare quello che meglio ci riesce: qualcosa di semplice con poche pretese 😏

Il tutto per arrivare al primo e poter dire Vabbè. Mi sono fatta di peggio.

💣 Cena 💣

Dalle 20 fino al brindisi il locale rimarrà chiuso per un cenone coi fiocchi.

50 🍌 con del buon cibo e fiumi di vino come solo ad raduno degli alpini.

⚠ Menù alla fine di queste info ⚠

🔥 Dopo cena 🔥

Dalle 24.30 apriamo le porte a tutt' disperati e non.

In consolle Sergio Wow! che ci riporta negli anni 80 e 90 per ricordare i tempi senza trapper ma con una Mara Venier sbronza in tv. (www.youtube.com/watch?v=hRFax3fvrTk)

15 🍌 con un drink premium fino alle 2.30

10 🍌 senza drink dopo le 2.30

🌶 No tessere 🌶

🧂 Menu classico 🍴

Aperitivo.

Drink di benvenuto

Polpetta di brasato di manzo

Polpetta di zucca e gorgonzola

Tartare di manzo al coltello, maionese alla curcuma e crostino di pane nero

Polenta fritta e baccalà all’origano

Focaccia homemade con burrata e crudo di parma

Antipasto.

Crema di patate ratte, uovo bio pochè e speck croccante

Primo.

Bigoli al torchio, stracotto di cinghiale e fonduta valdostana

Secondo.

Guancetta di manzo brasata al barolo, purè di patate all’erba cipollina e jus di manzo

Dolce.

Pandoro croccante, crema al mascarpone e crumble al cioccolato fondente 80%

Vino, acqua caffè e rasentin

🧂 Menu vegetariano (in caso anche vegano) 🍴

Aperitivo.

Drink di benvenuto

Polpetta vegana

Polpetta di zucca e gorgonzola

Focaccia homemade con crema di ceci e paprika affumicata

Polenta fritta e crema di gorgonzola

Antipasto.

Crema di patate ratte e zucca delica arrosto al rosmarino

Primo.

Riso carnaroli del delta del Pò, crema di zucca tartufata e polvere di caffè

Secondo.

Radicchio Tardivo cotto a bassa temperatura e grigliato, purè di patate all’erba cipollina e pane fritto

Dolce.

Pandoro croccante, crema al mascarpone e crumble al cioccolato fondente 80%

Vino, acqua caffè e rasentin

