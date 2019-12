Capodanno 2020 al Q Bar

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1265369486984588/

Capodanno 2020 • Killer Kombo

Martedì 31 dicembre 2019

Q Bar & Radio Stereocittà presentano

Killer Kombo • Capodanno 2020

La musica in centro a Padova

Dettagli

🍸 Ore 20: aperitivo di benvenuto

🍽 Ore 21.30: inizio Gran Cenone di San Silvestro ✨

🍾 Mezzonotte: Brindisi per tutti

🎼 A seguire: le best hits 90’s - 2000’s - 2010’s con KILLER KOMBO by Radio Stereocittà

Una travolgente music selection con i dj’s 🎧 Loris Pionieri & 🎧 Fuxy

✨ Gran Cenone di San Silvestro ✨

• Dalle ore 20 aperitivo ed antipasti a buffet:

La carne:

- Battuta di manzo al coltello con pomodorino secco e olive.

- Carpaccio di manzo fumè con insalatina di radicchio tardivo.

- Insalatina tiepida di pollo, pomodorini, olive taggiasche e senape.

- Crostino di pane casereccio su crema di zucca e lardo di colonnata.

- Fiocchi di bresaola con formaggio caprino.

Il vegetariano:

- Empanadas alle verdure con maionese vegetale alla carota.

- Burratina con fragole e aceto balsamico.

- Riso venere con mais, cocco, ananas e zenzero Chicche fritte di verdure.

Il bere:

Prosecco Millesimato La Marca Brut (Treviso)

Cocktail analcolici

• Dalle ore 21.30 il cenone servito al tavolo:

Primi piatti

- Risotto allo champagne Mumm mantecato al Parmigiano Reggiano e lamelle di tartufo dei colli Berici

- Casarecce al pepe nero con ragù ai porcini, fonduta di brie e bocconcini di tastasale

Secondo piatto

- Filetto di manzo alla griglia, con riduzione al Valpolicella, millefoglie di patate e carciofi fritti

Dessert

Tris di dolci:

- Mousse al cioccolato fondente e ganasce al cioccolato bianco

- Tiramisù classico con gocce di cioccolato

- Crema catalana al mandarino e chantilly

*Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all'origine

Vini

Pinot Grigio IGT 2018 (La Marca Treviso)

Cabernet del Piave DOC 2018 (La Marca Treviso )

È a disposizione la nostra carta dei vini

• Brindisi di mezzanotte:

Champagne brut Mumm (Reims Francia)

Panettone e pandoro

Thanks to

La Marca wines

Prosecco Millage

G.H. Mumm

Costo

- Prenota il tuo cenone esclusivo

70 euro a persona (prezzo entro il 25.12)

☎️: 049.8751680

- Ingresso dopo cena dalle 23

22 euro a persona con consumazione

Q Bar la musica nel centro Padova

Ristorante • Pizzeria • Drink • Spettacolo

Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova