Capodanno Private Party al Baccanale

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1576246592390299/

Domenica 31 dicembre dalle ore 20 il Baccanale di Battaglia Terme presenta Capodanno 2018, il tradizionale Private Party per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo.

Partecipazione all’evento solo in prevendita con Pacchetto Cena o Pacchetto Dopocena.

La premiata ditta Simone Alunni (di Radio Bellla & Monella) & Fabiuss vi farà ballare tutta la notte con repertorio a 360°.

TIPOLOGIE

PACCHETTO CENA (120 Posti disponibili fino a esaurimento)

Comprende:

Ingresso dalle ore 20

Cenone di Capodanno

Free Drink per tutta la notte

Colazione alle ore 5

Prezzo: 60 euro solo in prevendita nominale a partire da venerdì 17 novembre e fino a esaurimento.

Menù:

Entrée: Crema di broccoli con riduzione di alici e crostini di pane

Antipasto: Insalata tiepida di tacchino marinato alle erbette aromatiche e aceto balsamico

Primo: Crespella all’amatriciana su crema di cannellini

Secondo: Spalla di vitello al forno con caponata di verdure

Secondo: Cotechino con lenticche beneauguranti

Dolce: Panettone e pandoro

Vino alla spina, birra bionda, acqua e caffè inclusi

PACCHETTO DOPOCENA (230 posti disponibili fino a esaurimento)

Comprende:

Ingresso dalle ore 0.30

Free Drink per tutta la notte

Colazione alle ore 5

Prezzo:

Donne 20 euro solo in prevendita nominale a partire da venerdì 17 novembre e fino a esaurimento.

Uomini 30 euro solo in prevendita nominale a partire da venerdì 17 novembre e fino a esaurimento.

DETTAGLI

Controllo all’ingresso per verificare il possesso della prevendita nominale.

Consumazioni a scelta tra una lista di prodotti selezionati.

Non è prevista la presenza di un guardaroba; si consiglia di non lasciare incustoditi giubbotti, cappotti, abiti oppure oggetti di valore.

INFORMAZIONI

Prenotazioni: 049.525178

Baccanale Battaglia Terme

Piazza della Libertà, 21 - Battaglia Terme