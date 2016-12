San Silvestro con Tributo italiano live & disco party a La Base live factory

La notte di San Silvestro vi aspettiamo a La Base live factory!

Da noi potrete cenare e divertirvi con il live show dei Tributo italiano e poi discoteca fino alle 5 del mattino!

---------------------------------------------------

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

★ Ingresso con cena euro 45 ★

Solo su prenotazione al 3479437631



Le nostre proposte di menu:



-MENU BRUSCHETTA:

aperitivo con buffet di benvenuto

bruschettone rustico a scelta

birra media o bibita

dolce delle feste

spumante

caffè



-MENU GALLETTO:

aperitivo con buffet di benvenuto

galletto arrosto con contorno

birra media o bibita

dolce delle feste

spumante

caffè



-MENU PAELLA:

aperitivo con buffet di benvenuto

paella mista carne e pesce

vino bianco e acqua

dolce delle feste

spumante

caffè

--------------------------------------------------

INGRESSO SINGOLO euro 18 inclusa la prima consumazione (prenotazione divanetti al 3479437631)

--------------------------------------------------

Dalle 24 inizia lo show live dei Tributo Italiano! Tre ore di spettacolo dal vivo in cui la band proporrà un repertorio che parte dagli anni ‘60 ad oggi, con pezzi di Lucio Battisti, Pino Daniele, Renato Zero passando per Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Zucchero arrivando ai più recenti Ligabue, Laura Pausini, 883, Jovanotti, Giorgia, Negramaro, Modà, Cesare Cremonini, Emma Marrone… e molti altri ancora.

-----------------------------------------

★ A fine concerto IL DIVERTIMENTO CONTINUA con DISCO & DJ SET By LORIS MARTINELLI! Si balla in pista fino alla chiusura! ★

------------------------------------------

Info e prenotazioni al 3479437631