Capodanno “We are family” al Big Club

Capodanno We Are Family / Big Club / Tutti In Una Notte

Martedì 31 dicembre 2019 – Capodanno – We are family

Tutti in una notte

👉Salutiamo il 2019 e diamo il benvenuto al 2020 assieme a tutti gli amici delle serate del big in una notte per un grande veglione all'insegna del divertimento e della migliore selezione musicale

Main room:

Dj Alberto Martin -Boogie Dance Night- ‘70 ‘80 ‘90

Prive':

Dj Fabio Parodo -Funkytown- Disco e Classic House

Animazioni:

Boogie Dancer

👉 Ingressi

euro 25 inclusa consumazione

euro 20 ridotto in prevendita (Biglietti acquistati entro 28 Dic)

👉 Tavoli disco solo su prenotazione ed acquisto in prevendita (disponibilità limitata) info 049680934

👉Gradito abbigliamento Gran Gala' / Glitter/ Studio 54

Brindisi di mezzanotte:

Cin cin di mezzanotte per brindare al nuovo anno

👉 Info prenotazioni

049680934

👉 Info web

Scopri tutte le info su: www.big-club.com

