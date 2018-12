Capodanno alla Busa dei Briganti

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/522537821564907/

★ Il capodanno dei briganti! ★

Il 2019 è alle porte, festeggialo con noi!

☞ Birre agricole, ospiti, speciali burger fuori menù e tutti i nostri migliori piatti per la notte più lunga dell'anno!

☞ Dalle 22.30 The Moggies Neo-Rockabilly ci faranno scatenare con il loro inconfondibile groove!

☞ Allo scoccare della mezzanotte panettone e bollicine per tutti!

☞ Menù alla carta - Prenotazioni allo 049 871 3781. Per l'occasione è prevista una maggiorazione di 10 euro sul coperto.

