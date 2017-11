Capodanno 2018 al Caffè Pedrocchi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1531742400242415/

Promise #lanottedeidiamanti - Gran Veglione di San Silvestro al Caffè Pedrocchi

31.12.2017

PROMISE

#lanottedeidiamanti

Una promessa è l’unico appuntamento a cui non si può mancare.

La nostra non è solo una bella frase, ma un impegno verso chi ci sceglie senza mai chiedere qualcosa in cambio.

La nostra è una volontà, quella di essere sempre ciò che ci si aspetta, offrendo qualità e divertimento con quel “savoir faire” elegante e raffinato che prende il nome di Caffè Pedrocchi.

Crediamo che per celebrare una promessa non ci sia momento migliore della notte del 31 dicembre, la notte di San Silvestro.

Una notte dove ci si lascia alle spalle un anno andato, conservandone esperienze e racconti, e si apre un nuovo capitolo, fatto di speranze, animi curiosi e promesse senza destinatario.

La nostra promessa invece ha un indirizzo speciale, VOI, ed uno scopo altrettanto chiaro, quello di donarvi una notte che resti per sempre, come un diamante!

Vi aspettiamo dalle 20.30 per vivere insieme il Gran Veglione di San Silvestro.

Artisti provenienti dai migliori panorami musicali ci accompagneranno in una cena spettacolo da vivere nell’ambiente più esclusivo di Padova.

Ai nostri ospiti sarà garantita la serenità di poter trascorrere le ultime ore del 2017 e le prime del nuovo anno godendo, su richiesta, di un servizio di alloggio in una delle strutture alberghiere più lussuose della nostra città!

130 euro / pre 8.12.17

150 euro / post 8.12.17

