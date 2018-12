Capodanno caritas: proposta per i giovani dai 18 ai 35 anni

Capodanno Caritas #oltreconfine

ottava edizione per la proposta dei giovani dai 18 ai 35 anni

Iscrizioni fino al 27 dicembre 2018

sul sito: https://www.giovanipadova.it/proposte/capodanno-caritas/

Giunge all’ottava edizione il Capodanno Caritas, l’iniziativa che Caritas Padova e Pastorale dei Giovani propongono ai giovani dai 18 ai 35 anni per trascorrere un ultimo dell’anno “alternativo”, solidale, fraterno, ricco di proposte e di incontri. E che da quest’anno sarà evidenziato da un titolo-hashtag: #oltreconfine!

L’idea è semplice: un capodanno “diffuso”, che dura un’intera giornata, dove piccoli gruppi di volontari animano più realtà del territorio (case di riposo, comunità di accoglienza, centri diurni, comunità residenziali, accoglienze di migranti…), con attenzione alle caratteristiche di ogni esperienza e del gruppo animatore (risorse, disponibilità, competenze, abilità,…). In concreto si potrà fare: piccola merenda insieme, attività di gioco, balli, canti, tombolata, semplice incontro per dare un regalino, …

Partecipare è semplice: basta iscriversi entro il 27 dicembre 2018 tramite il form presente sulla pagina del sito della Pastorale dei Giovani: https://www.giovanipadova.it/proposte/capodanno-caritas

Il programma inizia la mattina di lunedì 31 dicembre: alle 9.30 i partecipanti si ritroveranno al “campo base”, nella palestra del Seminario Minore a Rubano (Pd), in via Rossi 2: qui la mattinata sarà dedicata all’incontro, alla conoscenza reciproca e a un po’ di formazione per preparare adeguatamente il pomeriggio di animazione nelle diverse realtà del territorio.

Quindi ci sarà il pranzo condiviso (ore 12.30), con la modalità “porta e offri”. Nel pomeriggio, dalle 15, inizierà il “blitz–party”: divisi in gruppi i giovani andranno ad animare le diverse realtà con attività semplici e coinvolgenti, dalla merenda ai giochi di società, dai canti alla tombola, per regalare sorrisi, momenti di fraternità e divertimento.

Il rientro al “campo base” è previsto per le 19 con il debriefing, un momento di preghiera, la cena e l’animazione fino al gran brindisi di mezzanotte. E poi la festa continuerà…

Tutte le informazioni possono essere richieste via email a info@giovanipadova.it o al cellulare dedicato 329 4040706, o si possono consultare i siti www.caritaspadova.it, https://www.giovanipadova.it/proposte/capodanno-caritas/

Programma della giornata

Ore 9.30 Accoglienza + conoscenza + formazione

Ore 12.30 Pranzo “porta e offri”

Ore 15 Blitz-Party divisi per gruppi: animeremo più realtà del territorio (case di riposo, comunità di accoglienza, centri diurni, …) con attività semplici e coinvolgenti: merenda, giochi, canti, tombola, …

Ore 19 Debriefing + Momento di preghiera + Cena + Animazione

Ore 24 Brindisi e ancora festa!

Iscrizioni

Per info: info@giovanipadova.it – 329 4040706

Per iscriverti compila il form a questo link: iscriviti!

Le iscrizioni saranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre il 27 dicembre 2018.

