Capodanno “horror” al Castello di Valbona | Tim Burton Show

FEshion Eventi ,in collaborazione con “I Muffins Spettacoli” vi invita a “Nightmare before…a Happy New Year” , una suggestiva cena horror nella fantasmagorica cornice del Castello di Valbona per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno!

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Una cena-spettacolo che omaggia il surreale e grottesco mondo di Tim Burton attraverso intrattenimento, divertenti giochi a tema e le più belle canzoni tratte dai suoi film.

I quattro performers vestiranno i panni di alcuni dei personaggi più amati e si esibiranno rigorosamente dal vivo!

E dopo mezzanotte si balla e ci si diverte nel Salone delle Feste del Castello!

Dress code: sbizzarritevi!



Cena completa, dall’antipasto al dolce che comprende (a testa):

Antipasto:

*Bresaola su letto di radicchio tardivo di Treviso e tortino di ricotta fresca

Primo Piatto

* Ravioli freschi alla zucca con salsa rosa e porcini

Secondi Piatti

* Cotechino di casa con lenticchie* Reale di vitello agli aromi dell’orto con patate al forno e cuore di carciofo

Dessert

- Dolce Anno Nuovo

Sono inclusi acqua, vini e caffè



Costo della serata: 60 euro



Il Castello di Valbona si trova in Via Castello, 2 a Lozzo Atestino

La serata si terrà con un minimo di 40 ed un massimo di 80 partecipanti

Per partecipare all’evento chiama al 3495878324

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1205167402909630/