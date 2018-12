Velvet ✦ New Year’s, Capodanno a Il Chiosco

Tra amici, in un abbraccio soffice come il velluto.

Con amici, in consolle sono almeno 7.

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Per gli amici, i nostri, quelli del Chiosco, della sua serra che si apre sotto un tetto trasparente attraverso cui vedere le stelle e, perché no, qualche fiocco di neve scendere mentre balliamo nella prima notte dell'anno.

✦ ✦ ✦

Velvet DJs

Oceanicmood // Cipria

Psonic // Cipria

Midory // Cipria

The Mojos

Plaku

Laio // The Venice Loft

Paìna // The Venice Loft

Jam Ra

✦ ✦ ✦

Velvet New Year's Party

Djset dalle 23

Entry

Cena 39,99 euro

Full-booked (se vuoi metterti in lista d'attesa scrivi un messaggio alla pagina Fb di Cipria)

Solo dopocena (ingresso dalle 23): 15 euro con una consumazione

📍 Via Ludovico Ariosto 10, Padova

☎ Info e Prenotazioni: 3342004006 – 0497808349

Ingresso riservato ai Soci; valgono sia la tessera 2018 che quella 2019; *Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2019 a 5euro compilando i moduli all'ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

**Previsto servizio guardaroba**