Velvet ✦ New Year’s, Capodanno a Il Chiosco

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1652319484905498/

Velvet ✦ New Year’s Eve@Il Chiosco

Torna il Capodanno soffice come il Velluto a Il Chiosco che apre eccezionalmente per l'occasione.

I djs in consolle questa volta sono 8, non fosse chiaro lo spirito della festa.

Un'atmosfera calda che fa sentire i partecipanti ad un party tra amici.

Il Chiosco e la serra, attraverso cui vedere le stelle sul dancefloor, ci attendono.

✦ ✦ ✦

VELVET DJs

Alice Oceanicmood // Cipria

Psonic // Cipria

The Mojos

Dj Plaku

Ziza Ziz // The Obscure Music Club

Ius Man + Argine_sx (Diego Scaggiante) // Opificio Venezia

✦ ✦ ✦

VELVET NEW YEAR'S PARTY

Cena dalle 20

Djset dalle 23

✦ ✦ ✦

ENTRY

Solo dopocena (ingresso dalle 23): 15 euro con una consumazione //

Cena SOLD-OUT (se volete essere inseriti nella lista d'attesa, scrivete un messaggio alla pagina Fb di Cipria).

✦ ✦ ✦

📍 Via Ludovico Ariosto 10, Padova

☎ Info: 3342004006 – 0497808349

Ingresso riservato ai Soci; valgono sia la tessera 2019 che quella 2020; *Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2019 a 5 euro compilando i moduli all'ingresso o inoltrando la domanda ONLINE → bit.ly/soci_ilChiosco

**Previsto servizio guardaroba**