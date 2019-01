Capodanno Cinese, Padova festeggia l’anno del Maiale: gli eventi del comune

Il Capodanno cinese è l’equivalente delle nostre festività natalizie, ed è conosciuto in Cina come la festa di Primavera.

Per l’occasione, l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova propone un calendario ricco di appuntamenti.

In programma una mostra sulla calligrafia cinese, incontri, laboratori, spettacoli, la cena della Felicità e la Festa delle lanterne.

Scarica il programma completo della manifestazione

Dettagli

Alla scoperta di questo Paese dalla cultura millenaria: dalla cena della Felicità alla Festa delle lanterne. Filosofia, medicina, musica, arte, cibo Incontri, laboratori, spettacoli.

Questo, in sintesi, il programma dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2019, che raccoglie un sempre più ricco programma di iniziative, a partire dall’inedita mostra sulla calligrafia cinese allestita a Palazzo della Ragione, che consentirà un’immersione a trecentosessanta gradi nella antichissima cultura di questo affascinante Paese.

Il Capodanno cinese, che quest’anno cade il 5 febbraio, e i cui festeggiamenti si prolungano fino al 19 febbraio, è ormai diventato un appuntamento importante per la nostra città, dove significativa è la presenza della comunità cinese, e rappresenta quindi un’occasione per promuovere la reciproca conoscenza e integrazione. L’iniziativa s’inserisce in una cornice di progressivo consolidamento delle relazioni della nostra città con la Cina, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con istituzioni, operatori economici e turistici.

Il Capodanno cinese è l’equivalente delle nostre festività natalizie, e conosciuta in Cina come la festa di Primavera. La data viene scelta consultando il calendario lunare e varia ogni anno all’interno del periodo 21 gennaio-19 febbraio. La ricorrenza quest’anno cade il 5 febbraio e segna l’ingresso nell’anno del Maiale, dodicesimo segno dello zodiaco cinese (topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale). Ogni anno viene infatti contrassegnato da un segno animale tra i dodici prescelti secondo un’antica leggenda da Buddha: si narra che Buddha, sentendosi prossimo alla morte, chiamò a sé tutti gli animali per salutarli. Solo dodici di loro però, andarono a trovarlo, i dodici animali del calendario cinese. Per ringraziarli, Buddha assegnò loro ogni anno del ciclo lunare.

I giorni più importanti del periodo di festa del Capodanno cinese sono: la vigilia di capodanno (quest’anno il 4 febbraio), giornata in cui le famiglie si riuniscono; il primo giorno dell’anno, durante il quale si fa visita ai parenti e ci si scambiano gli auguri di buon anno (quest’anno il 5 febbraio); la Festa delle Lanterne, l’ultimo giorno del periodo di festa corrispondente al quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese (quest’anno il 19 febbraio).

La tradizione associa l’origine del Capodanno all’antica leggenda del mostro Nian, che lasciava la sua tana ogni 12 mesi per predare qualsiasi essere vivente, ma che era possibile tenere lontano con rumori forti, la luce e il colore rosso. I festoni rossi con i quali si addobbano le case ed i fuochi d’artificio non sono altro che un modo per allontanare il mostro per un altro anno.

Programma

1 febbraio, Palazzo della Ragione

ore 17.30 inaugurazione della mostra 100 Felicità: calligrafie e sigilli

Saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio; lettura bilingue dell’articolo Fu/Felicità di Feng Jicai e breve performance di Tai Ji dell’Università Popolare Wang con il Maestro Wang Zhixiang, del Tempio Orazen con il Maestro Roberto Galli, del Centro Kwoon con maestra Sophie Babetto, con l’introduzione di Tommaso Furlan

L’inaugurazione della mostra aprirà i festeggiamenti del Capodanno cinese che per tutto il mese di febbraio animerà la città di Padova con spettacoli, performance, incontri, laboratori.

Mostra aperta dal 2 al 24 febbraio 2019

2 febbraio, Musei Civici agli Eremitani

ore 15 sala del Romanino, conferenze di cultura cinese:

“Incontriamo il mondo di Feng Jicai”, a cura di Sun Yufang (Tianjin University); “Calligrafia cinese”, a cura del Maestro Wang ZhiXiang; “Felici Adesso – affrontare le sfide quotidiane con gli insegnamenti della cultura classica cinese”, a cura di Tommaso Furlan; “Medicina Tradizionale Cinese: Tui Na e il benessere” a cura dei Maestri Wang Zhixiang e Isidoro di Pira

ore 17.30-18.15 area didattica, laboratorio di calligrafia con il Maestro Wang Zhixiang (max 30 posti su prenotazione a dongjin.taiji@gmail.com)

4 febbraio, sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi

ore 20 cena della Felicità alla vigilia del Capodanno cinese

Durante la serata verrà fatta una dimostrazione di come vengono preparati i ravioli cinesi con il coinvolgimento del pubblico

Dress Code: un tocco di rosso

info e prenotazioni tel. 049 8781231 prenotazioni@caffepedrocchi.it

16 febbraio, Palazzo della Ragione

ore 14.45-15.30 danze e musica da Beijing (Pechino) su tema FU/Felicità e sfilata di abiti Qipao di Seta Li e di dragoni, a cura dell’Associazione Chan Yi

16 febbraio, Musei Civici agli Eremitani

ore 16 sala del Romanino, conferenze sull’arte tradizionale cinese

“calligrafia e dipinti”, a cura di Wang Ben, Direttore dell’Accademia dei Dipinti Tradizionali Cinesi di Xi’an; “sigilli cinesi”, a cura dell’artista Dong Yang, membro dell’Accademia d’Incisione Xiling

ore 17.30 – 18.15 area didattica, performance di calligrafia e pittura con gli artisti dell’Accademia dei Dipinti Tradizionali Cinesi di Xi’an e incisione con l’artista Dong Yang

16 febbraio, Teatro Verdi

ore 21 spettacolo di danze e musica

Il Fascino Poetico dell’Antica Changan (Xi’an)

info e biglietti Teatro Verdi tel 04987770213 info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Platea e Palco PPiano euro 15 – Palco 1° e 2° ordine euro 10 – Galleria euro 8 – anche on line con diritto di prevendita euro 2 a favore del Teatro



19 febbraio, Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi

ore 20.30 Festa delle Lanterne a chiusura del Capodanno cinese.

Lettura bilingue di prose e poesie cinesi con voci di: Huang Wei, Irene Barichello, Liu Zun, i bambini della delegazione di Pechino, sulle note dello strumento Lei Qin dell’artista Zhang Peng; cerimonia del tè cinese di Huang Wei

info e prenotazioni tel. 049 8781231 prenotazioni@caffepedrocchi.it

Nell’ambito del Capodanno cinese l’Istituto Confucio all’Università Ca’Foscari di Venezia organizza il 30 gennaio alle ore 15 a Palazzo Malcanton Marcorà (Dorsoduro 3484) la conferenza di Sun Yufang (Tianjin University) “Feng Jicai: a writer who investigates the cultural heritage of agriculture in China”

Informazioni mostra

orario 9-19, lunedì chiuso

ingresso intero euro 6, ridotto euro 4

inaugurazione ed evento del 16 febbraio ad ingresso libero

dal 5 febbraio al 24 febbraio disponibili visite guidate per gruppi su prenotazione a associazionefilodiseta@gmail.com

Info eventi

ingresso libero, tranne:

4 febbraio ore 20 Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi cena della Felicità euro 60 a persona

16 febbraio ore 20.45 spettacolo Teatro Verdi, Platea e Palco PPiano euro 15 – Palco 1° e 2° ordine euro 10 – Galleria euro 8 – anche on line con diritto di prevendita euro 2

19 febbraio ore 20 Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi festa delle lanterne

Ai Musei Civici agli Eremitani ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, laboratorio del 2 febbraio su prenotazione a dongjin.taiji@gmail.com

Per informazioni

Assessorato alla cultura

telefono 049 8204530

email biancom@comune.padova.it - cultura@comune.padova.it- manifestazioni@comune.padova.it

Gallery