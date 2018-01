“La Cina segreta”, mostra per il Capodanno Cinese a palazzo della Ragione

“La Cina Segreta. La Città Proibita e 4000 anni di Storia”

Palazzo della Ragione

17 febbraio - 18 marzo

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO CINESE

In occasione del Capodanno Cinese, nel decimo anno della sua fondazione, l'Istituto Confucio con l'Assessorato alla cultura e il patrocinio dell'Università di Padova, organizza due giorni di attività ed eventi culturali per celebrare la famosissima festa orientale.

PROGRAMMA

LA MOSTRA

L'esposizione mette insieme tre testimonianze di alto valore artistico. La prima è un modellino in legno di tiglio della Città Proibita, la leggendaria reggia di Pechino ricostruita in scala 1:400 fin nei minimi dettagli da una squadra di dodici ebanisti cinesi con la supervisione di tre architetti su una superficie totale di quaranta metri quadrati.

La seconda è costituita da ventun tavole originali, disegnate e dipinte dal noto artista Liu Yonghua, il maggiore esperto della storia del costume cinese che vanno dal 2500 a.C. ai giorni nostri, ciascuna di formato 100 cm x 40 cm. Le tavole illustrano i fatti salienti delle dinastie che, per oltre quattromila anni, hanno retto le sorti del Celeste Impero.

La terza testimonianza è la riproduzione museale su seta del famoso rotolo "Qing Ming Shang He" di epoca Song Settentrionali, XIII secolo ( l'area dipinta è lunga cinque metri e mezzo), realizzato per essere esposto nella pinacoteca imperiale al posto dell'originale, che per la sua fragilità e vetustà deve essere conservato in un

caveau al buio e con temperature costantemente monitorate.

I tre temisono illustrati da corpose descrizioni bilingui (italiano-inglese) che accompagneranno il visitatore in un percorso storico-artistico di notevole interesse, incentrato sulla storia ultra millenaria della Cina, iniziando dal mitico Imperatore Giallo per concludersi con la Dinastia manciù dei Qing, attraversando

quattro millenni di vicende a noi ancora poco note.

LA TRADIZIONE

Secondo lo zodiaco cinese il 2018 è l'anno del Cane. Quest'anno la festa del Capodanno cinese ha inizio il 16 febbraio (Capodanno Lunare - Festa della Primavera della Cina) e finisce il 21 febbraio.

Stando alla mitologia cinese, l'origine della Festa della Primavera viene fatta risalire a un'antica leggenda, secondo la quale nei tempi antichi viveva in Cina un mostro chiamato Nian (年). Secondo la leggenda, Nian sarebbe stato solito uscire dalla sua tana una volta ogni dodici mesi per mangiare esseri umani; l'unico modo per sfuggire a questo tributo di sangue era spaventare il mostro, sensibile ai rumori forti e terrorizzato dal colore rosso.

Per questo motivo, ogni dodici mesi si è soliti festeggiare l'anno nuovo con canti, tamburi e con l'uso massiccio del colore rosso. Un'eco di questa leggenda è rimasto nella rituale Danza del Leone, una tradizione praticata durante le feste nella quale si sfila per le strade con canti, tamburi e cimbali. La danza del Drago celebra e invoca i benigni draghi cinesi, mentre la Danza del Leone è considerata una pratica in grado di scacciare i cattivi spiriti e favorire l'arrivo della fortuna nel nuovo anno.

