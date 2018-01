Capodanno Cinese: “La Cina segreta e la Città Proibita”, incontro a palazzo Moroni

In occasione del Capodanno Cinese, nel decimo anno della sua fondazione, l'Istituto Confucio con l'Assessorato alla cultura e il patrocinio dell'Università di Padova, organizza due giorni di attività ed eventi culturali per celebrare la famosissima festa orientale.

🐉 ​SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO CINESE 🇨🇳

PROGRAMMA

L'EVENTO

Il primo appuntamento è il 16 febbraio alle ore 17, quando, in sala Paladin di palazzo Moroni, il curatore della mostra e celebre sinologo Adriano Màdaro terrà una conferenza aperta al pubblico con entrata libera dal titolo “La Cina segreta e la Città Proibita”. Màdaro relazionerà il pubblico su vicende storiche e aneddoti poco noti che svelano inediti sul luogo più magico e misterioso della Cina: la Città Proibita, narrata anche dal regista Bernardo Bertolucci nel film che gli rese ben nove Oscar e nove David di Donatello, "L'ultimo imperatore".

La conferenza, propedeutica anche alla visione della mostra, anticipa l'inaugurazione a palazzo della Ragione che avverrà intorno alle 18. Durante la cerimonia alcune studentesse dell'Istituto Confucio saranno vestite con abiti tradizionali e intratterranno il pubblico suonando il guzheng, un antico strumento della tradizione musicale classica cinese appartenente alla famiglia delle cetre. Il guzheng con una lunghezza di circa 1,5 metri è uno strumento dal suono particolarmente dolce ed evocativo.

LA TRADIZIONE

Secondo lo zodiaco cinese il 2018 è l'anno del Cane. Quest'anno la festa del Capodanno cinese ha inizio il 16 febbraio (Capodanno Lunare - Festa della Primavera della Cina) e finisce il 21 febbraio.

Stando alla mitologia cinese, l'origine della Festa della Primavera viene fatta risalire a un'antica leggenda, secondo la quale nei tempi antichi viveva in Cina un mostro chiamato Nian (年). Secondo la leggenda, Nian sarebbe stato solito uscire dalla sua tana una volta ogni dodici mesi per mangiare esseri umani; l'unico modo per sfuggire a questo tributo di sangue era spaventare il mostro, sensibile ai rumori forti e terrorizzato dal colore rosso.

Per questo motivo, ogni dodici mesi si è soliti festeggiare l'anno nuovo con canti, tamburi e con l'uso massiccio del colore rosso. Un'eco di questa leggenda è rimasto nella rituale Danza del Leone, una tradizione praticata durante le feste nella quale si sfila per le strade con canti, tamburi e cimbali. La danza del Drago celebra e invoca i benigni draghi cinesi, mentre la Danza del Leone è considerata una pratica in grado di scacciare i cattivi spiriti e favorire l'arrivo della fortuna nel nuovo anno.

