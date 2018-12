Capodanno 2019 ✪ all'Extra Extra

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/772819776400025/

𝑫𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒂𝒍𝒍'𝒂𝒍𝒃𝒂, 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒂𝒏𝒐𝒕𝒕𝒆! 𝑺𝒆 𝒔𝒆𝒊 𝒅𝒊 𝑷𝒂𝒅𝒐𝒗𝒂, 𝒊𝒍 𝒕𝒖𝒐 𝑪𝒂𝒑𝒐𝒅𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒔𝒊 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒆𝒈𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍𝒍'Extra Extra!

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

🎉𝗜𝗟 𝗣𝗜𝗨' 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗢𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗗𝗢𝗩𝗔

🍹𝟮 𝗗𝗥𝗜𝗡𝗞 incluse nell'ingresso discoteca

🚎𝗕𝗨𝗦 "𝗙𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔"!

Non usare la macchina, sii responsabile !

Al trasporto ci pensiamo noi, tu pensa solo a divertirti !

NB: rimani connesso. Le fermate e gli orari potrebbero avere leggere variazioni, ti consigliamo quindi di ricontrollare l’evento che sarà sempre aggiornato.

22:50 Movembik (Vigonza)

23 Ponte di brenta (caserma Carabinieri)

23.10 Fiera Padova (angolo con Hotel Mantegna)

23.15 Piazza Mazzini

23:20 KK Caffetteria Kofler (via Bronzetti 34)

23:25 Chiesa Sacra Famiglia (5 min da Prato della Valle) (1/2)

23:35 Centro Commerciale le Brentelle (parcheggio del piadinaro)

23:40 via Chiesa Nuova (parcheggio supermercato Ali)

-> Arrivo all’extra extra

Partenza per il ritorno alle 4.15 dall’Extra, medesimo percorso.

🍕 𝗖𝗘𝗡𝗔 con le Pizze Gourmet

I migliori ristoranti di Padova hanno pensato per Voi un menu di pizze, ispirate dagli ingredienti della città!

💃🏻 Balla nel 𝗗𝗢𝗣𝗢𝗖𝗘𝗡𝗔, in quello che da sempre è il miglior dance floor della Città!

𝗗𝗨𝗘 𝗣𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗔𝗥𝗘, per un effetto musicale a 360°!

🔥𝗧𝗨𝗧𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗗𝗢𝗩𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔🔥

1⃣ LEVEL 1 (Piano terra)

Spazieremo attraverso TUTTI I GENERI MUSICALI !

Dance | Hip Hop | House | Edm | Techno | Pop | Anni 90 | Anni 2000 | Anni 2010 | Italiano | Revival | more...!

🔈 Line up:

★Dj Matrix

★ THORN

★Enry Zanasca

★Alex Bovo voice

★...more to come...

- Partiamo dalla CENA, finiamo all'ALBA ! -

2⃣ LEVEL 2 (Piano superiore)

💋 Lolita ᵀᴹ ✨

👑La tua tipa va al capodanno di Padova💎

🔈 MUSIC

Trap ♫

Hip-Hop ♫

Reggaeton ♫

🔈 Line up:

★DJ Yves (Capo Nero Cattivo)

★Chiara Anna Bello

💰𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗗𝗜 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢:

🍕CENA + DISCOTECA

Pizza + bibita + caffè + brindisi di mezzanotte + ingresso discoteca incluso: 35 euro in prevendita (per intero)



💃🏻Solo discoteca (ingresso dalle ore 22.30)

Se compri la prevendita prima del 26 dicembre:

17 euro donna in prevendita (10 euro di prevendita + 7 euro in serata)

25 euro uomo in prevendita (10 euro di prevendita + 15 euro in serata)



🏷 Ingresso dopo cena possibile anche senza prevendita:

possibile ma a prezzo maggiorato (more info coming soon)

🍹🍹DUE DRINK incluse

🚎𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗨𝗦 "𝗙𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔"

Per prenotare il tuo posto contatta il: 3396417774

🍾𝗧𝗔𝗩𝗢𝗟𝗜 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗧𝗘𝗖𝗔:

40 euro in prevendita (10 euro di prevendita + 30 euro in serata)

🍾Evento in collaborazione con Champagne G.H.MUMM

☎️ 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗘, 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗶 :

3396417774 - 3494768846 - 3474809898

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

#TuttaPadovaBallaExtraExtra