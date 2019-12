Capodanno 2020 “Easy & cheap” al Factory

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2597072940376308/

Capodanno | Easy & cheap

È il periodo della fatidica domanda "𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗶 𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗼𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼?"

Abbiamo noi la risposta! 👯🕺🕺

Festeggiamo la notte più lunga dell'anno in compagnia delle migliori sonorità tech and bass house, techno, trap e musica commerciale fino al mattino.

Vi aspettiamo martedì 31 dicembre in via Fra' Paolo Sarpi 46 a due passi dal Centro, nel cuore pulsante della bella Padova!🎆

Hip hop-reggaeton-commercial-techno-house

🎅◾Comunicazione e ingresso riservato ai soci

🎅 ◾Per i nuovi soci (da fare almeno 24h prima)

🎅 ◾Per chi ha già la tessera e vuole fare il rinnovo

