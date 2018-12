Capodanno 2019 @Factorycoop di Padova

Capodanno 2019

💥Lunedì 31 dicembre dalle ore 00 alle ore 6 💥

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Anche quest’anno Padova si prepara a festeggiare il Capodanno 2019. Il Factory propone un party esclusivo nella location più giovanile di Padova.

Tra balli scatenati e tanto divertimento, si festeggerà tutti insieme!

Per un Veglione indimenticabile!

=====================

🎉 Scegli come festeggiare il Capodanno al Factory: 🎉

-🌟 Discoteca dalle ore 00

Gratis + panettone

-🌟 Discoteca dalle ore 01

10 euro con 1 drink incluso + panettone

=====================

🎵 h. 00 > 6 musica commerciale con

★TIM RIVIERA

★THANG

=====================

▲ Ingresso riservato ai Soci Factory People Coop.

Costo tessera per capodanno: 5 euro. Per risparmiare tempo è possibile compilare il modulo di adesione dal proprio PC o Smartphone all' indirizzo http://tesserasocio.it/ Dopo la compilazione riceverete un SMS di conferma e potrete ritirare subito la tessera all'ingresso del locale esibendo il proprio documento di identità.