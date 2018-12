Capodanno al Fikò di Veggiano

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1226127914202241/

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Gran galà di capodanno nella suggestiva e raffinata location del Fikò di Veggiano. Appuntamento il 31 dicembre dalle 21.

Una notte di gala ed eleganza senza precedenti🔝

Mega buffet stellare (non un buffet normale) con qualità e professionalità che ci contraddistingue

Gran lotteria di capodanno con ricchi premi.... 1° premio in lotteria "importante"

Un duo bombaaaa

musica spaziale a 360°

Latino mr. maverik dj

'70'80'90 disco, revival mr. Kamo dj

Per farvi divertire tutta la magica notte

Dolce natalizio e prosecco dopo mezzanotte con ricchi premi e cotillons

Prenotazioni in pre vendita obbligatoria.

Contatti per info e prenotazioni

Alessia Latingroup 3450901348

Facebook/Messenger Maverik Deej Alessia la Principessa Carlo Moretti