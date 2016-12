Casino Royale il capodanno al Fishmarket

Smoking e papillon per i garçons, vestito lungo, pellicciotto, qualche piuma in testa e un po' di gioielli vistosi per le mademoiselles e via a braccetto attraverso il tendone rosso che apre le porte di un Capodanno over the top!

Roulette, tavoli da Poker, da Blackjack e poi quello più famoso e birichino: quello verde dove le pupe si adagiano un po' maliziose strizzando l'occhio alla Dea della Fortuna prima di lanciare i dadi!



Ma d'altronde se non osi a Capodanno, non osi tutto l'anno (non diceva così il detto??)

✧✦✧ CASINO ROYALE ✧✦✧

Happy New Year's party al Fish



#dresscode

luxury fashion, diamonds, cocktail dress, smoking, black tie, papillon, gold, gran galà



Djset: MALAϟDJ

APERTURA ORE 01



CONTRIBUTO

10euro con 1 consumazione fino alle 2.30

10euro senza consumazione dopo le 2.30



OBBLIGO TESSERA LIBERTAS



Se non hai ancora fatto la tessera LIBERTAS (Fishmarket - Il Chiosco), trovI i moduli da compilare per avere la tessera direttamente all'ingresso o puoi inoltrare la domanda da casa al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

TUTTE LE INFO https://www.facebook.com/events/375606912780992/