Evento da facebook https://www.facebook.com/events/508343389676947/

Royal Madness | Capodanno al Fish club

Tra 'God save the queen' e 'Anarchy in the UK', prendiamo il perbenismo inglese e lo ficchiamo... in una tazza di tè corretto rum che usiamo per brindare all'inizio del 2019, ma occhio che quei pazzerelli di casa Windsor brindano col mignolino alzato ma non vedono l'ora di legarsi la cravatta in testa e ballare tutta la notteeee tutta la notteeee!

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Ryal Madness

Capodanno stravagante ma elegante al Fishmarket

👑 Vestiti a tema e vinci un drink

#Dresscode: elegante, ma stravagante.

Sbizzarrisciti con un tocco di follia sul tuo look da Capodanno: un maggiordomo alla porta del Fish vaglierà il tuo outfit e, se sufficientemente crazy but classy, ti darà un premio. Guanto di sfida lanciato!



🤴🏼 Royals

durante la festa verranno eletti KING e QUEEN della serata, quindi datti da fare e trova il tuo crazy outfit. Vinci una carrozza di free drink tutti per te.



🎧 DJ. MALAϟDJ B2B Fabio Gerbin

Apertura ore 23

Ingresso

10 euro con 1 consumazione fino alle 2

10 euro senza consumazione dopo le 2

📍Via Paolo Sarpi 37 (Padova)

◔ 23 - 06

▲ Ingresso riservato ai Soci. Valgono sia la tessera 2018 che quella tessera 2019. E' possibile fare la tessera in loco, ma, per velocizzare l'ingresso, consigliamo di precompilare il modulo di tesseramento online → bit.ly/soci_Fishmarket



#Fishpadova

Seguici su IG → @fish_club_padova - #Fishpadova