New year’s Shock al Grind House Club

Lunedì 31 dicembre 2018

New year’s Shock

dalle 23

@ Grind House Club

New Year’s Shock è il capodanno alternativo dedicato a un pubblico +18 stravagante che si terrà al Grindhouse Club, che da 9 anni è il solo ed unico avamposto della Padova underground.

La serata è nata dall'idea di unificare sotto lo stesso tetto subculture alternative e tendenze estetiche, che riguardano gli ambienti kinky e bdsm e diversi generi musicali.

Vi offriamo 2 situazioni differenti nello stesso ambiente.

main area:

Dancefloor

► Shin Doc F aka 真 Shin

► Riccardo Braga aka Jake F.Aces

► MØLØT Ebm Milizia from Das Lust

► Mario Tio Tiozzo from Materiale Resistente - Radio Show

► more guests TBA

Rock - Metal - Hardcore - Punk - EBM - Aggrotech - Industrial - Harsh - 80s - 90s trash

- - - - - - - -

stage area:

Kinky/Bdsm Play Zone

► SergeantIce

► Herodiade

► Mistress Angelica Venezia

► Mistress Rigel

► more guests TBA

A mezzanotte: spumante e panettone offerto, per iniziare bene il 2019!

Dress code enforced!!!

Fetish, Dark, Military, Medical, Cyber, Drag, Latex, Leather, Total Black... (No Casual wear, No Street wear, No Jeans )

ingresso euro 15

you need tessera AICS

evento riservato ad un pubblico +18

- - - - - - - -

!!!Lo staff si riserva il diritto di selezionare all'ingresso i partecipanti della serata!!!

Qualsiasi atteggiamento molesto, predatorio, disturbante, irrispettoso o che violi la legge italiana sarà severamente condannato con l'allontanamento dalla serata e l'impossibilità di partecipare nuovamente alle serate tematiche di Grind House Club.

!!!No photos!!!

- È severamente vietato fotografare la "stage area" (Knky/Bdsm Play Zone)!!!

- È severamente vietato fotografare terzi senza previo consenso anche nella "main area" (Dancefloor)!!!!

Gli avventori sorpresi ad infrangere questa regola saranno invitati più o meno caldamente a cancellare il materiale, allontanati dalla serata e denunciati presso le autorità competenti.

Ricordiamo che la tutela della privacy non si estende all'omertà o alla complicità in un reato.

Per tutti i dettagli: clicca su "discussione" l'evento è in costante aggiornamento!