Neverend, il Capodanno all'Hall di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/795735567533243/

Neverend - New Year's Eve 2020 - Hall, Padova

Il Capodanno 2019 di Padova è:

🔥 Neverend @ Hall 🔥

Dalle 22 alle 4

🎟 Biglietti disponibili qui: bit.ly/NeverendHall

📌 Prezzi

Entro il 15/12

- Early-bird tickets: 20 euro

Dopo il 15/12

- Full price tickets: 25 euro

🍸 3 consumazioni comprese nel prezzo 🍸

Evento riservato ai maggiorenni

Info: 3407683848, 3473642554

🚌 Per i vostri spostamenti notturni è disponibile l’app #NightBus, grazie alla quale potrete prenotare le vostre corse con gli autobus notturni. Vi ricordiamo che la fermata più vicina a Hall è in via dell'Industria di fronte agli stabilimenti della Peroni.

La trovate qui per iOS: apple.co/2VQ61RY

E qui per Android: bit.ly/2T0fqEW