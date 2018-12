Capodanno 2019 • Linea 26@Spiller Padova

⚠️Super Evento Imperdibile⚠️

•Capodanno 2019•

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Dopo la grandissima soddisfazione della finalissima di Area Sanremo Tim, Vi aspettiamo per concludere l’anno e iniziare insieme il 2019, in una serata indimenticabile!🎇

•Musica e divertimento sono assicurati, non potete mancare•

Lunedì 31 dicembre

ore 23

Spiller Padova

Via Fornace Morandi 24, 35133 – Padova

✔ Cenone con menù alla carta, ordina quello che preferisci

✔ Panettone, pandoro & cotechino con lenticchie a mezzanotte, offerti da Spiller, per accogliere il nuovo anno

www.linea26.com