Il capodanno 2019 al MAG Showroom192

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/358061148286299/

Lunedì 31 dicembre | Il capodanno 2019.

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Sei pronto a vivere il Primo Capodanno targato MAG Showroom192? L'appuntamento più esclusivo dell'anno sta per avere luogo e noi stiamo pensando a tutto per renderlo unico e memorabile. Il divertimento inizia dall'aperitivo, con le migliori proposte culinarie e le giuste bollicine per brindare insieme al 2019!

Una festa senza fine per vivere la prima notte del nuovo anno nel giusto stile e ballando fino alle prime luci dell’alba!

☞ dalle 20

Aperitivo di benvenuto

☞ dalle 21

Inizio cenone italian style e cena di gala

☞ dalle 22.30

Apertura discoteca con intrattenimento musicale e live

☞alle ore 00

Buon 2019, brindisi e buffet di dolci

Fino all'alba un evento incredibile: nella main room con le scenografie, l'animazione e le musiche dalla house alla commerciale, agli anni '70 '80 '90, nella barchessa le più belle selezioni di reggaeton e electro latino, commerciale e italiano.

✔ Main Room

Special performer ARYFASHION

✔Deejays

* Andrea Bozzi

* Jody Deejay

* RESIDENT DJs FANZ & Disco Venice Official

* VOICE Chiara Giorgianni Voice

Dettagli cena al sito https://www.facebook.com/events/358061148286299/

***La notte di Mag showroom192***

La notte più lunga dell'anno dalle ore 22.30

comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

✔ entro il 25.12 prevendita ingresso discoteca con 2 consumazioni

uomo 18 euro - donna 14 euro

✔ in serata ingresso discoteca con consumazione

uomo 20 euro - donna 18 euro

✔ cenone di gala

comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

prenotazione entro il 25.12

uomo 75 euro - donna 65 euro

prenotazione dopo il 25.12

uomo 95 euro - donna 85 euro

✔ cenone italian style

comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

prenotazione entro il 25.12

uomo 60 euro - donna 55 euro

prenotazione dopo il 25.12

uomo 75 euro - donna 70 euro

MAG Showroom192 è un magazzino di idee, nello stabile che ha ospitato lo storico locale, con una location completamente rinnovata negli spazi e nell’anima, un approccio al divertimento che parte dalla cena e si sviluppa fino a tarda sera.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dove

MAG Showroom192

via Noventana 194

Noventa Padovana PD

Info&prenotazioni

☎ Mobile: +39 340 3966201

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Follow us

MAG Showroom192

https://www.facebook.com/MAG.Showroom192/

https://www.instagram.com/mag.showroom192