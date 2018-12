Festa di fine anno da Marechiaro pizzeria ristorante

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/266603527387995/

Serata swing solo pianoforte🎹e voce🎤per festeggiare la fine dell'anno nel locale Marechiaro Pizzeria Ristorante che con i suoi più di 50 anni di attività, ha ottenuto il titolo di "locale storico veneto" ed è nell'immaginario dei padovani la pizzeria per eccellenza del centro storico.

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

Per l'occasione Carlo Colombo suonerà anche brani che raramente esegue accompagnato dalla band e ovviamente, visto il periodo, alcune canzoni natalizie.🎄🎄🎄

Per informazioni e/o prenotazioni: 049 875 8489

Carlo Colombo piano e voce

(Swing italiano d’autore)

La figura del cantante-entreneuse che si esibisce con il solo ausilio del pianoforte acustico e di un microfono è una cosa oggi piuttosto rara e preziosa.

Carlo Colombo ha deciso di puntare su questo genere di spettacolo perché offre una libertà di azione ed un intimità con i pubblico che difficilmente riesce a trovare con le sue altre proposte swing dal trio all'orchestra

Negli anni ha sviluppato una tecnica pianistica jazz associata alla voce cantautorale esplorando i grandi classici del repertorio internazionale e della musica d’autore italiana.

La sua esperienza nell’ambito swing e lindy hop, porteranno alcuni addirittura a cimentarsi in qualche ballo.

Questo spettacolo vuole essere un viaggio tra situazioni surreali, storie d’amore, e quotidianità osservata da differenti punti di vista, : si parlerà di rapimenti alieni, tradimenti, amnesie dei musicisti, televisori che si raccontano, onde gravitazionali, rave party e altro.

le storie musicali verranno alternate a qualche rivisitazione di canzoni celebri: E se domani, via con me, Nature Boy, Fly me to the moon e altre.

A volte per estraniarsi dalla realtà è sufficiente un pianoforte ed una voce, il tutto ovviamente a ritmo di swing

Distribuzione/Organizzazione:

Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo (Luisa Trevisi)

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/