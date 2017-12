Capodanno a L'Ombellico del Mondo

Domenica 31 dicembre a partire dalle 18 in poi L'Ombellico del Mondo - Rapa Nui a Padova in via San Marco 129 (zona Ponte di Brenta) organizza la cena di Capodanno: piatti a base di carne, pesce e pizza a menù scelta.

Non mancheranno durante la serata musica di sottofondo, pandoro/panettone e lenticchie. Entrata libera.

Infoline per prenotazione tavoli: 389.6594201 - www.facebook.com/lombellicodelmondopadova/

