Capodanno al Ristorante Pizzeria Da Andrea

Ristorante Pizzeria Da Andrea

31 dicembre

Il cenone di fine anno è uno dei momenti conviviali più attesi, un'occasione per riunire famiglia e amici attorno alla tavola imbandita! Se sei in cerca di idee per la tua cena di capodanno 2019, Ristorante Pizzeria Da Andrea ti aspetta! 🥂

Ricette semplici e veloci da preparare🍴

antipasti, primi piatti, secondi piatti, contorni e dolce e scegli quelle con cui delizierai il palato, per inaugurare con il menu giusto il nuovo anno in arrivo! 💥🎉

Menù

👇

Antipasti 🍴

• Cestino al salmone

• Cappesante al forno

• Insalata di mare

Primi 🍴

• Zuppa di mare

• Pasticcio di pesce

• Spaghetti alle vongole

Secondi 🍴

• Bis di Baccalà mantecato

• Calamari ripieni

Contorni 🍴

• Patate al forno

• Carciofi trifolati

• Verdure bollite

Dessert 🍴

• Panettone o pandoro (con crema di vaniglia)

Menù completo a 35 euro

*Bevande escluse

Per prenotazioni & informazioni - 049 605 350

