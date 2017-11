Capodanno a Villa Wollemborg

Domenica 31 dicembre a partire dalle ore 20 a Villa Wollemborg si organizza il Gran Cenone di San Silvestro per festeggiare l'arrivo del Capodanno in un'atmosfera magica ed elegante.

I grandi lampadari illumineranno a festa la serata, un menu raffinato e di classe per giungere al brindisi di mezzanotte e scambiarsi gli auguri.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Costo: menu comprensivo di bevande 80 euro a persona

Prenotazioni:

(fino ad esaurimento posti)

366.8955117 - info@villawollemborg.com