Al Teatro Don Bosco lo spettacolo "È una caratteristica di famiglia"

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21 nuovo appuntamento con la rassegna di Acli Arte e Spettacolo Padova "Su il Sipario", in scena la Compagnia teatrale Jonathan's Performing arts con "È una caratteristica di famiglia" di Ray Cooney. Regia di Renata Rizza Stracquadanio.

Un grande ospedale. Una sala privata dove i medici sostano a riposare, chiacchierare, scambiarsi qualche battuta. Un rampante medico chirurgo di mezza età, David Mortimore, conta febbrilmente i minuti che lo separano dall’inizio della prestigiosa Conferenza Ponsonby. Elegante, sicuro di sé. La vita gli sorride. La carriera gli sta per sorridere. La giornata sembrerebbe perfetta, se non ci fossero i colleghi di Mortimore a creare un allegro caos intorno ad esso: un paio di medici allegri e pasticcioni; una caposala rumorosa e un po’ rintronata; il vulcanico Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Sant’Andrea; la moglie di Mortimore. Normale amministrazione, comunque. Ma la Giornata Perfetta di David Mortimore sta per cambiare tono… L’ingresso di una giovane donna e la sua incredibile rivelazione dà inizio ad una serie folle di colpi di scena, di incidenti, di invenzioni fantasiose, di menzogne vergognose, in un vortice pazzesco di travestimenti, incomprensioni, equilibrismo, litigi, siringhe, sedativi e supposte. Ma non temete: un geniale – o ingenuo? – Sergente di polizia indagherà su tutti e su tutto. Il povero Dottor Mortimore non avrebbe neppure immaginato di dover mettere così a dura prova il proprio sistema nervoso…e di dover riconsiderare in modo così improvviso le proprietà del DNA, e del modo in cui le “Caratteristiche di famiglia” si possono trasmettere…

Commedia esilarante e piena di colpi di scena che scivola tra equivoci e situazioni paradossali. “È una caratteristica di famiglia” nasce dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, creatore tra l’altro di commedie campioni d’incassi come “Taxi a due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Si tratta di uno spettacolo divertente che tocca un tema inusuale nella prosa, e cioè prende in giro un mondo, quello della sanità, col quale abbiamo purtroppo a che fare quotidianamente. L’intreccio della commedia è frenetico, si susseguono senza sosta equivoci e scambi di persona che coinvolgono il pubblico dall’inizio alla fine. In fondo il ruolo del teatro oggi è proprio questo, guardare alle cose della vita con un occhio diverso, disincantato e irriverente, perché ridere fa bene alla salute.

Prima dello spettacolo scopriremo il vincitore della quinta edizione di Monologando, concorso per monologhi teatrali inediti.

Teatro Don Bosco, Via De Lellis 4 - Padova. Inizio spettacoli ore 21 – apertura biglietteria ore 20.

Biglietto d’ingresso: Intero 8 euro; ridotto 7 euro 13/16 anni – over 65 e soci Fantalica; studenti 5 euro previa presentazione del badge; gratuito 0/12 anni – Persone diversamente abili.

Prenotazione telefonica al 3337680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 – dalle 15.30 alle 18.30 (posto riservato fino alle 20.30 della serata).

Web: http://www.aaspadova.it