“Caravaggio. L’anima e il sangue” al Cinema Rex

A grande richiesta, dopo il successo della proiezione "Loving Vincent", al Cinema Rex venerdì 6 aprile alle 21.15 e sabato 7 aprile alle 19 ritorna la grande arte con “Caravaggio. L’anima e il sangue” il film dedicato all’artista che inaugura la rassegna “Schermi d’arte”.

Prossimi appuntamenti

L’iniziativa proseguirà con "Firenze e gli Uffizi" (giovedì 19 aprile alle 21.15 e sabato 21 aprile alle 19) e "Loving Vincent" (venerdì 4 maggio alle 21.15 e sabato 5 maggio alle 19).

Il film

“Caravaggio. L’anima e il sangue” è un viaggio senza precedenti che offre un’esperienza cinematografica emozionale, inquieta e quasi tattile della vita, le opere e i tormenti di Caravaggio.

La voce di Caravaggio è di Manuel Agnelli.

Il film è realizzato dai creatori di "Firenze e gli Uffizi" e "Raffaello, il Principe delle Arti" prodotto da Sky e Magnitudo Film e dedicato ad uno degli artisti più controversi e amati al mondo: Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio.

É un percorso attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. Il film ha ottenuto il riconoscimento del MIBACT-Direzione Generale Cinema, il patrocinio del comune di Milano ed è stato realizzato in collaborazione con Palazzo Reale e con Vatican Media (già Centro Televisivo Vaticano) e con il supporto di Malta. I media partner sono radio RTL 102.5, Mymovies e ARTE.it.

La consulenza scientifica è stata affidata al prof. Claudio Strinati, storico dell’arte esperto del Caravaggio, che nel film racconta la figura dell’artista in stretta correlazione con le sue opere. Il film è ulteriormente arricchito dagli interventi della prof.ssa Mina Gregori, presidente della Fondazione di studi di storia dell’arte Roberto Longhi, che fornisce alcune letture personali delle opere dell’artista e della dott.ssa Rossella Vodret, anche curatrice della mostra “Dentro Caravaggio,” a Palazzo Reale a Milano che illustra i risultati dei più recenti studi sulla tecnica pittorica dell’artista.

Un’approfondita ricerca documentale negli archivi che custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci conduce in una ricostruzione sulle tracce e i guai di Caravaggio e alla scoperta delle sue opere, di cui circa 40 trattate nel film, che, grazie all’impiego di evolute elaborazioni grafiche, di macro estremizzate e di lavorazioni di luce ed ombra, prendono quasi vita e corpo, si confondono con la realtà dando una percezione quasi tattile.

La voce dell’io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa ed al tempo stesso intima, è quella di Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours e giudice di X Factor, un artista multiforme e talentuoso, rivoluzionario e originale, impulsivo e profondo.



Il film è girato in formato Cinemascope 2:40, che determina una visione più “allungata” delle immagini, simile ad una tela, ed è una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K, formato che permette di percepire la singola pennellata e carpire dettagli delle opere non visibili ad occhio nudo.

Biglietti

É possibile acquistare online i biglietti di tutte le proiezioni sul sito www.cinemarex.it o al box office online del Rex https://ticket.cinebot.it/rex/.