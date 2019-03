Il fuoco nel cuore “Caravaggio”, incontro d'arte con un calice di vino all’International Foundation Erich Fromm

Smart seminar “Il fuoco nel cuore” Caravaggio

Realtà | Ombra | Ulteriorità

Piazzale Stazione 7, Padova

Conferenza di psicologia dell’arte con calice di vino rosso 🍷

Quando

Venerdì 29 marzo 2019 - 19.30 > 21

Dove

Scuola di psicoterapia Erich Fromm - Polo Psicodinamiche

International foundation Erich Fromm

Piazzale della stazione, 7

Ingresso

Ingresso libero con registrazione al sito

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-padova-venerdi-29-marzo-2019-h1930-il-fuoco-nel-cuore-caravaggio-57187006877

Dettagli

Caravaggio stagliò questa sua “descrizione di luce’: questo poetico “fotogramma”, quando l’attimo di cronaca gli parve emergere, non dico con un rilievo, ma con uno spicco, con un’evidenza cosi memorabile, invariabile, monumentale, come dopo Masaccio non s’era più visto.

Irene Battaglini, pittrice, saggista, docente di Psicologia dell’Arte, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm

Guido Rutili, psicologo, scrittore, studioso di Psicologia Analitica, Firenze

Info web

https://www.facebook.com/events/777454002626530/