Career Day per dottori di ricerca all’Orto Bortanico

Al via la seconda edizione del career day riservato ai soli dottori di ricerca: se fino a qualche tempo fa il dottorato apriva le porte per lo più alla carriera accademica, infatti, sono sempre più numerose le aziende favorevoli ad inserire nel proprio organico queste figure altamente formate. All’interno del programma “Università Aperta”, quindi, Unipd ha pensato ad un evento specifico per i dottorandi, che quest’anno giunge alla seconda edizione.

L’evento si svolgerà martedì 27 marzo 2018 dalle ore 10 alle ore 17, all'interno dell'Orto Botanico, giardino della biodiversità e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

L’iniziativa, organizzata e promossa dal Career Service dell’Università di Padova e dalle Scuole di Dottorato, rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani ricercatori per far conoscere la propria realtà e i propri fabbisogni professionali correlati all'innovazione e allo sviluppo, oltre a favorirli in un eventuale inserimento lavorativo in ambito aziendale.