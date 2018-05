“Università aperta”, careerdDay a Palazzo Bo

Torna anche quest’anno il più grande evento universitario in Italia per far incontrare giovani e mondo del lavoro: il career day “Università Aperta”, organizzato dal Career Service dell’Università di Padova in collaborazione con Confindustria Veneto. L’evento si svolgerà mercoledì 30 maggio 2018 dalle 10 alle 17, a Palazzo Bo, e vedrà la partecipazione di circa cento aziende da tutti i settori. È attesa la partecipazione di oltre 5mila giovani tra studenti, laureandi e neolaureati.

Ogni azienda avrà a disposizione un desk per interagire con i partecipanti, in modo da far conoscere la propria realtà e i propri fabbisogni formativi e professionali. Gli studenti potranno lasciare il curriculum, informarsi sulle posizioni aperte e fissare eventualmente un colloquio. Nei giorni che precedono la giornata sono previsti, inoltre, seminari di orientamento e consulenze individuali su come scrivere il curriculum e sostenere colloqui in maniera efficace.

Università Aperta giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione, confermandosi l’occasione per scoprire le nuove tendenze del mercato del lavoro: “è un mondo in continua evoluzione” spiega Gilda Rota, direttrice del Career Service dell’Università di Padova “e dopo un lungo periodo di stasi ora inizia a muoversi con forza. Le aziende chiedono competenze trasversali e figure professionali nuove, ibride, che si adattano ad esigenze in continua mutazione. In Italia poi c’è moltissima richiesta di ingegneri, specialmente informatici, mentre dall’estero arrivano numerose proposte di assunzioni per infermieri ed ostetriche, in particolar modo dalla Germania e dal Regno Unito”.

Tra le numerose aziende che parteciperanno all’evento: Fidiapharma, Carel, Cargill, Lidl, Fincantieri, Pittini, Luxottica, Pam, Otb, Deloitte, Decathlon, Calzedonia e gli Eures (Servizi europei per l’impiego) di Austria e Germania.

