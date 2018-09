“Caresà a campo aperto”: incontro per conoscere la società cooperativa sociale agricola

Sabato 29 settembre dalle 15.30 presso la nuova casa Caresà a Brugine è in programma l’edizione autunnale di “Caresà a campo aperto”.

“La pelle della terra” è il titolo scelto per l’appuntamento che è l’occasione per far conoscere da vicino il lavoro della società cooperativa sociale agricola attiva dal 2008.

Programma

15.30 accoglienza e suddivisione in gruppi dei partecipanti

16 una passeggiata guidata nei campi coltivati della durata di circa 45 minuti (in caso di pioggia portare scarpe in gomma e ombrello);

17.15 due momenti di approfondimento a cura di Andrea Giubilato, socio della cooperativa: “Profilo del terreno coltivato dalla Caresà” che illustrerà i dati dell’analisi geopedologica che la cooperativa ha fatto sui terreni che coltiva nel novembre 2017 e “Gli orizzonti di Caresà”, note sulle illustrazioni murarie che sono appese alle pareti dell’Agriturismo Caresà;

18.15 aperitivo conviviale di chiusura del pomeriggio.

Informazioni

Caresà – società cooperativa sociale agricola

via Ospitale 32B - 35020 Brugine (PD)

E-mail: info@caresa.it

Web: www.caresa.it

Fb: www.facebook.com/caresa.web

Gallery