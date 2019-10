Carla Vitantonio presenta “Pyongyang blues” alla Libreria Zabarella

Cosa succede quando una giovane donna risponde al precariato del sistema capitalista trovando lavoro in una delle ultime realtà comuniste rimaste? In gioco ci sono la propria visione del mondo, le relazioni amorose e amicali, la ricerca di stabilità e dignità.

Carla Vitantonio, in tour in Italia, per presentare il suo, appena uscito, “Pyongyang blues”, add editore, fa tappa a Padova alla Libreria Zabarella martedì 8 ottobre ore 18.30.

In dialogo con Chiara Gallani e Stefano Collizzolli.

Letture dal libro a cura di Stefano Razzolini.

Modera l’incontro: Ivan Compasso.

Ingresso libero

Dettagli

Attrezzata con un master in diplomazia e una precedente esperienza in Corea del Sud, in questo libro Carla Vitantonio presenta la Corea del Nord con uno sguardo inedito, che arricchisce di sfumature e sottigliezze la consueta rappresentazione del regime monolitico per eccellenza.

Il suo punto di vista, fresco e ironico, incrocia due riflessioni principali: quella su un modello ideologico sopravvissuto a un’epoca scomparsa, e quella generazionale sul modello di flessibilità lavorativa che il sistema capitalista ha imposto.

Carla Vitantonio è atterrata la prima volta all’aeroporto di Pyongyang con un lavoro come insegnante di italiano, era poco più che trentenne e non sapeva che avrebbe trascorso quattro anni della sua vita in Corea del Nord, diventando nel frattempo capo missione di una Ong internazionale.

La sua lettura del Paese è trasmessa attraverso esplorazioni esistenziali e relazionali, in un quotidiano ordinario e straordinario, in cui la vita stessa è un atto politico.

Seguendo il ritmo delle stagioni e la ciclicità senza scampo della natura, l’autrice propone un parallelo con gli andamenti ossessivamente ripetitivi delle fasi politiche nazionali di calma e di tensione domestica e internazionale.

Carla Vitantonio è nata in Molise e vive a Cuba, dopo aver trascorso quattro anni in Corea del Nord e due anni in Myanmar come capo missione per una Ong internazionale.

Oltre a lavorare come cooperante, è attivista per i diritti civili e attrice. È autrice del monologo teatrale Appuntamento a Pyongyang.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2353313358331024/