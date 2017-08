Carlo Atti jazz trio al Fistomba social park

Carlo Atti jazz trio

Carlo Atti, sax tenore

Marc Abrams, contrabbasso

Enzo Carpentieri, batteria

“All'inizio degli anni 90 il grande sax tenore Steve Grossman si era appena trasferito dagli Stati Uniti a Bologna creando così un grande movimento intorno alla sua carismatica figura. Ci si trovava al “Chet Baker”, luogo di massimo fermento della scena jazz bolognese, dove musicisti come Massimo Urbani, Piero Odorici, Andrea Pozza, Marco Tamburini e il grande Sal Nistico, militavano nelle fila di quella corrente hard bop che attirava nuovi talenti del jazz, primi fra tutti il giovane Carlo Atti. E' proprio al centro del ciclone che Atti, Abrams e Carpentieri si incontrano per le prime volte dando vita ad un sodalizio che dura ormai da molti anni convogliando le più diverse esperienze in un unico interplay che ancor oggi suona brillante.”

Carlo Atti è uno dei sassofonisti più autentici della scena jazz italiana, collaborando con artisti come Larry Nocella, Luciano Milanese, Giancarlo Bianchetti, Gianni Cazzola, Bobby Duhram, Hal Galper, Bob Mover, ma con collaborazioni anche extra-jazz con Rossana Casale, Lucio Dalla, Freak Antoni degli Skiantos ..

Marc Abrams nasce a New York nel 1958 e si trasferisce in Italia negli anni 80 collaborando da subito con musicisti del calibro di Pietro Tonolo e Massimo Urbani. Tra le varie incisioni ricordiamo quelle con Chet Baker, Karl Berger, Tony Lakatos, Al Foster, Steve Lacy, collaborato con Kenny Clarke, Gil Evans…

Enzo Carpentieri è presente sulla scena italiana da metà anni 80 con Art Farmer, Sal Nistico, Tony Scott, Massimo Urbani, incide poi in ambiti mainstream con Franco Cerri, Gianni

Gallery