Carlo Atti Quartet al giovedì jazz del Circolo Nadir

Giovedì 11 ottobre la rassegna jazz del Circolo Nadir ospita l'iconico sassofonista del hard bop italiano e internazionale Carlo Atti.

Carlo Atti non ha bisogno di presentazioni. Qualcuno ha definito Carlo Atti “musicista per musicisti” per sottolinearne la qualità dei grandi – quella di mettere a proprio agio chiunque abbia la fortuna di suonare con lui. Fluente improvvisatore, possiede una concezione del jazz priva di compromessi, densa di swing e pathos: sicuramente uno dei più autentici sassofonisti europei.

Grande jazzista e vero improvvisatore, si esprime con quel fraseggio autentico degno dei grandi nomi del sax tenore newyorkese.

Suoneranno con lui:

Federico Pierantoni: trombone

Stefano Dallaporta: contrabbasso

Andrea Grillini: batteria

Dettagli

Circolo Nadir

Ore 21.30

Ingresso con offerta e tessera ARCI

Tessera ARCI in promozione a 8 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/2168128190110348/



Gallery