“Così per gioco”, il gioco dell’oca di Carlo & Giorgio al Piccolo Teatro

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre (alle ore 21.15) Carlo & Giorgio tornano nella loro “casa” padovana, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) con uno spettacolo che riporta in scena il loro repertorio storico e i personaggi più amati (Sergio e Giancarla -come da foto- Batman e Robin, i tossici Denis e Fabietto, solo per citarne alcuni...): “Così per gioco” ovvero il ritorno del Gioco dell’Oca di Carlo & Giorgio

“Così per gioco” è una personalissima rivisitazione del gioco dell’oca.

Il gioco dell’oca, così come nella vita, richiede di vincere prove, superare ostacoli, guadagnare premi o subire punizioni, nel tentativo di arrivare alla meta finale.

In scena proprio un grande tabellone numerato, dai dadi ed il gioco è fatto: Carlo & Giorgio sfidano il pubblico ed innescano una gara a colpi di dadi verso la casella della vittoria N. 63.

Ad ogni casella del tabellone, così come nel vero gioco dell’oca, corrisponde un premio, una penalità e soprattutto uno sketch che vede protagonisti i personaggi più noti di Carlo & Giorgio.

La vera novità è che davvero lo spettacolo sarà diverso ed imprevedibile ogni sera, perché saranno i dadi e quindi la casualità e la sorte a determinare l’uscita di questo o quel personaggio e l’andamento del gioco, tanto da non poter parlare una vera e propria trama, ma di un semplice filo conduttore affidato al caso.

Comicità, improvvisazione, musica, ironia, gli elementi che da sempre caratterizzano lo stlle di Carlo & Giorgio e che hanno trovato in questo spettacolo una perfetta incastonatura nella struttura essenziale del gioco dell’oca.

Sarà questo il segreto della longevità di Così per gioco che, con l’inserimento di nuovi sketch o la riproposta dei classici più amati dal pubblico, viene riproposto con grande freschezza lasciando, oltre al sorriso, un pizzico di riflessione, come i mille significati nascosti nella simbologia del gioco, dei suoi singoli elementi, delle mete che più o meno consapevolmente ci affanniamo ad inseguire per poi magari scoprire che erano solo “un’oca”.

Biglietti d’ingresso

Prevendite da lunedì 2 settembre

Prezzi

Interi euro 18 (+ euro1 dir. di prev.)

Ridotti euro 17 (+ euro1 dir. di prev.)

Associati e bambini 4/12 anni euro 16 (+ euro1 dir. di prev.)

La riduzione è prevista per over 65 e studenti max 26 anni

Associati sono coloro i quali hanno sottoscritto la tessera dell’Associazione Piccolo Teatro 2019/2020

**********************

Prevendite dei biglietti presso i seguenti esercizi:

Cartoleria «C’era una volta» – tel. 049.8803700 via Asolo n.9 (di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro)

Cartoleria Prosdocimi – tel. 049.8751368 piazzetta Pedrocchi n.10

Carto-Edicola Ruggero Enzo – tel. 049.715469 zona Mandria (via Armistizio/Via R.Aponense) a fianco di «Acqua e Sapone»

novità Tabaccheria Valente Stefano – tel. 049.8800952 – zona Paltana (a fianco del “Big”)

Prevendita online (con carta di credito – con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Non saranno accettate richieste di «prenotazione» inviate via e-mail o via telefono

*****************************

La biglietteria del teatro aprirà un’ora prima dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili dopo le prevendite.

Dopo l’inizio della proiezione l’ingresso in sala non sarà consentito nemmeno a chi fosse abbonato o in possesso di biglietto acquistato in prevendita.

Ad ogni evento: bar (caffetteria, bevande e snack) operativo all’apertura e all’intervallo, ove previsto