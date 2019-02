Carnevale 2019 a Montegrotto Terme: festa per bambini al Palaberta

Per festeggiare il carnevale in compagnia, il Comune di Montegrotto propone domenica dalle 16 alle 18.30 al Palaberta una grande festa per tutti i bambini.

Il programma è un allegro pomeriggio in compagnia delle mascotte del Festival nazionale dei teatro per i ragazzi e ai burattini della compagnia Città di Ferrara con lo spettacolo “Le avventure di Fagiolino”. Lo straordinario artista, giocoliere, equilibrista-performer- musicista Cristiano Marino presenterà poi “Malabarista il giocoequilibrista”.

La festa è a cura del Teatro della Gran Guardia. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Per informazioni 393 9812287.