La festa della mascherina Teatró di Abano Terme

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2491961504355846/

Festeggia il carnevale con NOI per adulti e bambini. La festa della Mascherina organizzata dal Teatrò con il patrocinio della Città di Abano terme.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

Programma:

ore 14 Ritrovo al Teatrò di Abano Terme con balli, musica e animazione

ore 14.30 Inizio festa e Trucca bimbi

ore 15 Animazione con Personaggi TV e Circensi

ore 16 Spettacolo (in caso di maltempo lo spettacolo sarà svolto all'interno del teatro)

ore 16.30 Merenda per tutti i partecipanti con Frittelle e Galani

ore 17.30 Sfilata di tutti i bambini mascherati e consegna attestati di partecipazione

ore 19 Saluti finali e Ringraziamenti



Per tutta la durata dell'evento saranno presenti, musica, animazione, balli di gruppo, circensi, gonfiabili per i bambini e trucca bimbi.

Partecipazione gratuita!!!

Informazioni

Mirco 327 9209225

Info web

