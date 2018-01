🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

L'8 febbraio, per celebrare il Giovedì Grasso, a Cittadella arriva il Carnevale del Bambino: dalle 15.30 in piazza Pierobon animazione e divertimento per bambini.

INFORMAZIONI

Pro Cittadella 049.5970627