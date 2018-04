Carnevale a Battaglia Terme

Domenica 15 aprile a Battaglia Terme si festeggia il Carnevale! La magia delle maschere e dei carri pirateschi riempirà le vie del paese, per una giornata di festa in grande stile. Grandi e piccini, siete tutti invitati a indossare i vostri costumi più belli e a lanciare coriandoli e stelle filanti coloratissime: ad aspettarvi in piazza ci sarà animazione da palco, balli, dolci e il trenino per i bambini.

Programma

ore 11: Carri allegorici al Parco INPS a cura di Amici per caso, Nati per caso e Gruppo genitori

ore 11.30: Laboratorio “Mani in pasta” per bambini con nonne del paese, impasteremo e cucineremo il pane come una volta

ore 12.30: Pranzo di Carnevale per grandi e piccini al Patronato San Giacomo, meraviglie gastronomiche sotto il tendone del Circolo NOI

ore 14.30: Partenza della sfilata per le vie del paese con i carri allegorici, tutti mascherati e carichi di coriandoli

ore 15.15: Chiusura della sfilata in Piazza della Libertà, animazione da palco, balli e divertimento, dolci e frittelle, il trenino per i bambini, esibizione di karate a cura di U.S. Karate Battaglia Terme

*** In caso di maltempo, la manifestazione è rimandata a domenica 22 aprile.

Informazioni

http://www.comune.battaglia-terme.pd.it/po/mostra_news.php?id=339&area=H

https://www.facebook.com/battagliatermeculturaeventi/

Evento Facebook

