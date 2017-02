"Carnevale Bestiale!", laboratorio didattico e pranzo per bambini a Casa Marina

La natura aspetta l’arrivo del Carnevale per divertirsi o lo fa tutto l’anno, regalando agli animali mantelli e maschere speciali? I bambini scopriranno quali travestimenti indossano gli abitanti dei boschi e, imitandoli, costruiranno delle maschere uniche.

Una volta completata la creazione, è prevista una passeggiata nel giardino di Casa Marina cercando di trovare punti in cui mimetizzarsi.

Per recuperare seguirà un pranzo, pazzo e colorato come il Carnevale!

A seguire i bambini prepareranno le frittelle con mamma e papà.

L’incontro di terrà a Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei colli Euganei, a Galzignano Terme, il26 febbraio a partire dalle ore 10.30.

L’evento sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.

🎉 CARNEVALE 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

DETTAGLI

Bambini dai 6 anni in su.

Durata 2 ore circa.

COSTI

Solo laboratorio maschere o solo laboratorio frittelle: 5 euro a bambino; gli adulti o accompagnatori non pagano.

Pranzo + laboratorio frittelle: 20 euro bambini, 25 euro adulti.

Laboratorio del mattino + pranzo + laboratorio frittelle: 23 euro bambini, 25 euro adulti.



INFORMAZIONI

www.coopterradimezzo.com - 049.9131781 - info@coopterradimezzo.com